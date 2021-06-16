Партия «Голос» назвала незаконным создание депутатской группы внутри своей фракции

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Бобырева Анна / «Бабель»

Партия «Голос» назвала незаконным создание депутатской группы «Справедливость» в рамках своей парламентской фракции. Об этом говорится в заявлении политсилы.

«Голос» отметил, что, согласно закону, депутаты могут выйти из фракции и только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. А создание групп в составе фракции прямо противоречит статьям 58 — 60 закона «О Регламенте Верховной Рады Украины».

В партии отмечают, что уважают коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может нарушать закон.

«Мы глубоко убеждены, что все вопросы внутренней партийной жизни любой партии, в том числе партии «Голос», должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии. Для этого существуют органы управления, такие как съезд и Политический совет. Сегодня Политический совет партии «Голос» рассмотрит заявление части фракции «Голос» в Верховной Раде и даст ему оценку», — добавили в политсиле.

Напомним, что 16 июня в Раде 10 депутатов «Голоса», которые стоят в оппозиции к руководству политсилы, объявили о создании группы «Справедливость». Голов партии и фракции они обвинили в кулуарных «договорняках».