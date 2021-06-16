«Одни из самых закрытых в мире данных». Минцифры и Таможенная служба открыли доступ к 4 миллионам таможенных деклараций

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Мариенко Андрей / УНИАН

Министерство цифровой трансформации и Государственная таможенная служба обнародовали более 4 миллионов таможенных деклараций.

Об этом сообщается на странице Минцифры.

Декларации оформлялись с февраля 2020 года. «Эти данные были одними из самых закрытых в мире. Украина — одна из первых стран в мире, которая открыла данные с таким высоким уровнем детализации», — говорится в сообщении.

В Министерстве объяснили, что данные открыли, чтобы украинские предприниматели могли просматривать экспортно-импортные декларации на Едином государственном веб-портале открытых данных.

«Чтобы можно было опираться на подтвержденные и официальные данные, чтобы органы государственной власти могли эффективно взаимодействовать с бизнесом», — подчеркнули в ведомстве. Сообщается, что данные будут обновляться ежемесячно, а информацию об экспортно-импортных операциях открыли в соответствии с требованиями украинского законодательства.