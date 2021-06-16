Словения объявила о завершении эпидемии коронавируса в стране
- Автор:
- Олег Панфилович
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Pikist
Власти Словении объявили о завершении эпидемии коронавируса в стране.
Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Янез Поклукар.
«Это маленький шаг для человека и огромный шаг для европейского общества», — сказал он в видеообращении. Министр подчеркнул, что вакцинация по-прежнему остается «ключевой общественной мерой охраны здоровья».
«Будущее ЕС базируется на солидарности и сотрудничестве, и те же ценности и цели применяются к вакцинации», — сказал Поклукар. Как сообщают СМИ, 15 июня в Словении было отменено чрезвычайное положение, которое длилось в стране почти полтора года.
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