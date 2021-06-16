В Эстонии собираются объявить вотум недоверия премьер-министру из-за некомпетентности

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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

В парламенте Эстонии зарегистрировали вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.

Об этом сообщается на сайте Рийгикогу.

Как отмечается, заявление о вынесении недоверия подали депутаты оппозиционных Консервативной народной партии и Isamaa («Отечество»). Документ рассмотрят в среду, 16 июня.

По мнению инициаторов вотума, правительство Каллас приняло ряд некомпетентных экономико-политических решений и потеряло все условия, созданные предыдущим правительством для экономического развития и повышения обороноспособности Эстонии.

Подписи под документом поставили 30 депутатов эстонского парламента (минимально необходима 21 подпись).

Согласно законодательству страны, чтобы принять вотум недоверия, необходима поддержка как минимум 51 депутата.

Каллас уже отреагировала на инициативу оппозиции.

«Я готова нести ответственность за решения своего правительства и объяснить их», — заявила она.