Amazon и OTTO после критики убрали из продажи подвеску-карту Украины без Крыма. Производитель назвал ошибку «технической»

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

В Германии продажа украшения в виде подвески-карты Украины без Крыма вызвала волну критики, которая затронула подразделение компании Amazon и площадку OTTO. В итоге подвеску сняли с продажи на платформах.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Автор подвески — ювелирная фирма S.W.W. Schmuckwaren GmbH из города Леонберг. Она продавала украшение как на своем сайте, так и через Amazon и OTTO. Цена подвески — почти €250.

После сообщений в СМИ и критики в соцсетях директор фирмы Свен Вильгельм заявил, что форма украшения не имеет никакой политической подоплеки. По его словам, сделать подвеску-карту так, чтобы Крым был в составе Украины, якобы «технически невозможно». Он сказал, что те, кому не нравится изделие, могут его не покупать.

«Вы можете заказать у меня отдельную подвеску с Крымом и носить их вместе», — сказал Вильгельм.

OTTO мгновенно удалил подвеску со своего сайта. Представитель концерна Франк Зурхольт заявил, что продавцу выдвинули требование никогда больше не продавать через сайт otto.de этот или похожий товар.

Подразделение Amazon получило запрос от журналистов DW, но отказалось комментировать ситуацию. Через какое-то время украшение убрали с площадки.