Миссия на Марс. Rocket Lab выиграла конкурс NASA на разработку двух космических аппаратов

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Mohamed bin Zayed Al Nahyan / Twitter

Компания Rocket Lab получила контракт на создание космических аппаратов для миссии NASA ESCAPADE, которая должна изучить магнитосферу Марса.

Об этом американская частная космическая компания RL сообщает на своем сайте.

В рамках ESCAPADE в окрестности Красной планеты отправят два одинаковых зонда — Blue и Gold. Их запуск запланирован на 2024 год. Ожидаемая продолжительность научной части миссии аппаратов — один год.

Оба аппарата создадут на базе спутниковой платформы Rocket Lab Photon, модифицированной для межпланетных миссий. Эту версию платформы оснастят увеличенными топливными баками, двигателем HyperCurie, более мощной системой связи и противорадиационной защитой.

Rocket Lab уже предоставила NASA предварительный проект. Агентство должно рассмотреть его до конца июля и принять решение о начале реализации.