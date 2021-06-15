Миссия на Марс. Rocket Lab выиграла конкурс NASA на разработку двух космических аппаратов
- Автор:
- София Телишевская
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Mohamed bin Zayed Al Nahyan / Twitter
Компания Rocket Lab получила контракт на создание космических аппаратов для миссии NASA ESCAPADE, которая должна изучить магнитосферу Марса.
Об этом американская частная космическая компания RL сообщает на своем сайте.
В рамках ESCAPADE в окрестности Красной планеты отправят два одинаковых зонда — Blue и Gold. Их запуск запланирован на 2024 год. Ожидаемая продолжительность научной части миссии аппаратов — один год.
Оба аппарата создадут на базе спутниковой платформы Rocket Lab Photon, модифицированной для межпланетных миссий. Эту версию платформы оснастят увеличенными топливными баками, двигателем HyperCurie, более мощной системой связи и противорадиационной защитой.
Rocket Lab уже предоставила NASA предварительный проект. Агентство должно рассмотреть его до конца июля и принять решение о начале реализации.
- ESCAPADE — это не первая запланированная компанией миссия за пределы низкой околоземной орбиты. В конце этого года Rocket Lab отправит к Луне кубсат в рамках миссии CAPSTONE. Этот аппарат подтвердит стабильность орбиты, на которую планируется вывести будущую лунную станцию Gateway. Кроме того, в 2023 году Rocket Lab намерена запустить частную миссию к Венере.
- Все эти проекты являются частью плана компании по удешевлению межпланетных исследований.
- В апреле Rocket Lab испытала концепт поимки возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Electron в воздухе с помощью вертолета.
- 1 июля SpaceX успешно доставила на орбиту Земли третий геонавигационный GPS-спутник III поколения для нужд Военно-воздушных сил США.