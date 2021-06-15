В Польше созывают закрытое заседание Сейма из-за кибератак на госслужащих

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В Польше созывают закрытое заседание Сейма из-за волны кибератак, которым подверглась страна в последнее время.

Об этом сообщает Radio Zet.

Заседание состоится в среду, 16 июня. Портал Onet.pl сообщает, что в Telegram опубликовали полученный хакерами разговор премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, главы канцелярии премьера Михала Дворчика и депутата Сейма Ярослава Говина. Разговор касался действий по борьбе с пандемией коронавируса. Также в этих разговорах речь идет о ситуации с «Северным потоком — 2».

10 июня стало известно, что хакеры взломали личную электронную почту главы канцелярии премьер-министра Польши и его жены. Михал Дворчик сообщил, что хакеры также смогли проникнуть на его аккаунты в соцсетях. По его мнению, к этому, вероятно, могут быть причастны Россия или Беларусь. Он отметил, что похищенную из почтового ящика информацию опубликовали в соцсети Telegram.