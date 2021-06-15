Чиновников ВСУ будут судить за схему с медмасками для военных

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За схему «отката» на поставках в войска медицинских масок будут судить полковника медицинской службы Вооруженных сил, командира медроты одной из бригад и бывшего чиновника Госинспекции энергетического надзора.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ходе уже завершенного расследования было установлено, что в мае — августе 2020 года чиновники получили от предпринимателя «откат» за заключение с его фирмой договора на закупку одноразовых медицинских масок. Они проконтролировали заключение контракта с Минобороны, приняли маски без необходимых документов и обеспечили полную оплату стоимости товара, несмотря на ряд нарушений.

В Офисе генпрокурора в августе 2020 года сообщили, что «откат» чиновникам определили из расчета 1 гривна за поставку 1 маски. Они должны были получить 998 тысяч гривен, но после передачи последней части взятки всех троих задержали.

Указанные лица обвиняются в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК). Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности (3 лет) или с конфискацией имущества.