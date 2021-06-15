Партия «Голос» отозвала свои подписи с постановления о включении в повестку дня закона о дубляже фильмов

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УНИАН

Депутаты парламентской фракции «Голос» Роман Костенко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин и Андрей Осадчук отзывают свои голоса за внесение в повестку дня законопроектов №5554 и № 5554-1 об отсрочке украинского дубляжа в фильмах.

Об этом говорится в заявлении партии.

«Голос» называет это голосование «ошибкой», поскольку эти два законопроекта якобы появились в последний момент среди 27 других (в частности, о территориальной обороне). Лучшим вариантом «Голос» считает провалить голосование за постановление о включении в повестку дня, а затем, исключив законопроект № 5554, остальные законы включить в повестку дня.

Партия подчеркнула, что не поддерживает никаких инициатив, призванных поставить под сомнение законы об украинском языке.

Напомним, что в партии «Голос» сейчас раскол. В начале года десять депутатов перешли в оппозицию к руководству партии и заявили об узурпации власти главой «Голоса» Кирой Рудык. Тогда руководитель парламентской фракции партии Ярослав Железняк намекал, что недовольные могут выйти из партии. Эта ситуация с подписями некоторых депутатов «Голоса» под постановлением тоже вызвала споры. Так, например, Александра Устинова и Ольга Стефанишина, которые находятся в оппозиции к руководству, раскритиковали своих коллег по партии. На что Железняк ответил, что надеется, что они и на заседании комитета выступят против этих законопроектов, а не только в Facebook.

Что предусматривают законопроекты № 5554 и № 5554-1?

Они откладывают на практически неопределенный период обязательный украинский дубляж фильмов и телепродукции, в том числе русскоязычной. Законопроект № 5554 предусматривает отсрочку на «после карантина» требований по распространению и показу фильмов на государственном языке. Предлагается, чтобы обязательный украинский дубляж вступил в силу через два месяца после отмены карантина, а не с июля этого года.