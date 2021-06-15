Суд во Франции оштрафовал IKEA на миллион евро по делу о слежке за своими сотрудниками

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Pixabay / mastrminda

Суд во Франции оштрафовал шведского производителя мебели IKEA на миллион евро после того, как выяснилось, что компания следит за своими сотрудниками.

Об этом пишет BBC.

Бывший глава французского отделения IKEA Жан-Луи Байо получил два года условно и должен выплатить штраф в €50 тысяч.

IKEA France в суде рассматривается как юридическое лицо вместе с несколькими ее бывшими руководителями. Прокуроры утверждают, что французское подразделение создало «шпионскую систему». Среди 15 человек на скамье подсудимых — руководители высшего звена (в частности, бывший генеральный директор и бывшие менеджеры магазинов) и четверо полицейских, которые передавали конфиденциальную информацию. Их обвиняют в незаконном сборе личной информации, получении незаконно собранной личной информации и нарушении профессиональной конфиденциальности.

Обвинения впервые появились в 2012 году — тогда инсайдер IKEA слил сатирической газете Le Canard Enchaîné электронную переписку между компанией и частной охранной фирмой. В письмах говорилось, что фирма якобы стремилась получить доступ к информации о своих действующих и потенциальных сотрудниках из полицейской базы данных. Также в материалах дела указано, что компания хотела узнать размер зарплаты некоторых клиентов.