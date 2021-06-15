Минздрав планирует ко Дню Независимости выйти на 220 тысяч прививок от коронавируса в сутки

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Міністерство охорони здоров'я України

В Украине ко Дню Независимости (24 августа) должны выйти на цифру 220 тысяч прививок от коронавируса в сутки — если не будет сбоя в поставках.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Моя задача — сделать 10 миллионов прививок до конца лета. За 10 дней июня мы сделали 534 тысяч, мощности наращиваем. Чтобы выполнить 10 млн доз до конца летнего периода, мне нужно сейчас вывести систему на 111 тысяч прививок в сутки. В связи с тем, что у нас есть опоздание в начале июня, мы поставили себе ориентир — 160 тысяч в сутки. Ко Дню Независимости эта цифра должна быть 220 тысяч», — пояснил Ляшко.

Также у Минздрава есть цель — до конца 2021 года надо провакцинировать 70% взрослого населения.