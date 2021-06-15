Евро-2020: Испания и Швеция сыграли вничью, лидер группы Е — Словакия
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Сборные Испании и Швеции (группа Е) сыграли вничью (0:0) в матче первого тура группового турнира Евро-2020, который проходил в испанской Севилье.
Испанцы почти всю игру владели мячом, но упустили несколько возможностей открыть счет. У шведов шанс забить был дважды. Испанцы нанесли 17 ударов по воротам, а шведы — 4. За матч была всего одна желтая карточка — ее получил шведский защитник Микаэль Лустиг.
Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. В этой группе лидирует сборная Словакии (три очка), которая обыграла Польшу со счетом 2:1. У поляков ноль очков и последнее место.
19 июня в следующем туре Испания будет играть с Польшей, а 18 июня Швеция со Словакией.
- В матче против Словакии голкипер сборной Польши Войцех Щенсный забил самый быстрый автогол в истории Чемпионата Европы по футболу. Мяч залетел в ворота от спины вратаря уже на 18-й минуте встречи.
- 14 июня в группе D встретились сборные Шотландии и Чехии. Последние победили со счетом 2:0. В своей группе Чехия на первом месте, а Шотландия — на последнем.