Польский голкипер забил самый быстрый автогол в истории Евро

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Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный забил самый быстрый автогол в истории Чемпионата Европы по футболу. Мяч залетел в ворота от спины вратаря уже на 18-й минуте встречи.

Полузащитник сборной Словакии Роберт Мак пробил в штангу, после чего мяч отлетел в спину голкиперу и отскочил в ворота.

Ранее самым быстром автоголом считался мяч хорватского экс-футболиста Игоря Тюдора. Он допустил ошибку в матче группового этапа против Франции в 2004 году, встреча завершилась со счетом 2:2, а Тюдор «отличился» на 22-й минуте.

Помимо этого, Войцех Щенсный стал первым голкипером, который забил автогол за всю историю Чемпионата Европы.

Автогол Войцеха остался единственном забитым мячом в первом тайме матча Словакия — Польша. Команды ушли на перерыв при счете 1:0. Во втором тайме Польша забила ответный гол, однако после этого с поля удалили полузащитника Гжегожа Крыховяка. Словакия все же вырвала победу благодаря голу Милана Шкриньяра — 1:2.