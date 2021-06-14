Польский голкипер забил самый быстрый автогол в истории Евро
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- София Телишевская
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Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный забил самый быстрый автогол в истории Чемпионата Европы по футболу. Мяч залетел в ворота от спины вратаря уже на 18-й минуте встречи.
Полузащитник сборной Словакии Роберт Мак пробил в штангу, после чего мяч отлетел в спину голкиперу и отскочил в ворота.
Ранее самым быстром автоголом считался мяч хорватского экс-футболиста Игоря Тюдора. Он допустил ошибку в матче группового этапа против Франции в 2004 году, встреча завершилась со счетом 2:2, а Тюдор «отличился» на 22-й минуте.
Помимо этого, Войцех Щенсный стал первым голкипером, который забил автогол за всю историю Чемпионата Европы.
Автогол Войцеха остался единственном забитым мячом в первом тайме матча Словакия — Польша. Команды ушли на перерыв при счете 1:0. Во втором тайме Польша забила ответный гол, однако после этого с поля удалили полузащитника Гжегожа Крыховяка. Словакия все же вырвала победу благодаря голу Милана Шкриньяра — 1:2.
- Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, вышедший на замену в матче первого тура Евро-2020 против Хорватии (1:0), стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим в финальной части Чемпионата Европы. На 82-й минуте встречи Беллингем заменил форварда Гарри Кейна.