НАТО обещает Украине членство через ПДЧ и призывает к реформам. Опубликовано коммюнике по итогам саммита Альянса

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По итогам брюссельского саммита НАТО лидеры 30 стран-членов одобрили коммюнике, в котором подтверждается принятое в 2008 году на Бухарестском саммите решение о том, что Украина станет членом Альянса через План действий по членству (ПДЧ).

«Мы подтверждаем решение [...], что Украина станет членом Альянса, при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса», — сказано в документе.

Указано, что для членства Украине нужно выполнять годовые национальные программы в рамках Комиссии Украина — НАТО. Они «остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО». Речь о реформах, связанных с противодействием коррупции, сектором безопасности и обороны.

«Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках КУН, для достижения своей цели — внедрения принципов и стандартов НАТО», — говорится в коммюнике.

НАТО подтверждает важность вклада Украины в деятельность Альянса через Партнерство расширенных возможностей и заверяет в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. НАТО продолжит поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам со стороны России и будет требовать вывести российские войска из оккупированного Крыма и части Донбасса.

Также НАТО призывает РФ отвести свои войска от украинских границ, прекратить ограничивать судоходство в Черном море и препятствовать доступу к украинским портам в Азовском море.

«Мы призываем к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем усилия «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы. Россия как страна, подписавшая Минские соглашения, несет значительную ответственность в этом вопросе. Мы призываем Россию прекратить разжигать конфликт, оказывая финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, которые она поддерживает на востоке Украины», — сказано в документе.