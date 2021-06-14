С 1 июля «Укрзалізниця» запускает два дополнительных поезда в Одессу
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Videvo
«Укрзалізниця» назначила дополнительный ночной скорый поезд № 132/131 Одесса — Житомир через Винницу, который начнет курсировать с 1 июля в нечетные числа месяца.
Об этом сообщила пресс-служба железной дороги.
Поезд № 132/131 Одесса — Житомир будет отправляться из Житомира в 23:15, прибывать в Винницу в 2:12, а в Одессу — в 9:29.
Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 12:27, а в Винницу прибывать в 19:25. На конечной в Житомире поезд будет в 22:10.
Предусмотрены также остановки на станциях Козятин, Рахны, Вапнярка, Подольск и другие.
- Ранее «Укрзалізниця» анонсировала дополнительные поезда из Лисичанска, Кривого Рога, Днепра, Харькова в Одессу, Геническ и Бердянск.
- «Укрзалізниця» 3 июня запустила дополнительные поезда в направлении Азовского моря из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.
- До этого УЗ возобновила международное сообщение из Киева в Вену через Будапешт.