С 1 июля «Укрзалізниця» запускает два дополнительных поезда в Одессу

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«Укрзалізниця» назначила дополнительный ночной скорый поезд № 132/131 Одесса — Житомир через Винницу, который начнет курсировать с 1 июля в нечетные числа месяца.

Об этом сообщила пресс-служба железной дороги.

Поезд № 132/131 Одесса — Житомир будет отправляться из Житомира в 23:15, прибывать в Винницу в 2:12, а в Одессу — в 9:29.

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 12:27, а в Винницу прибывать в 19:25. На конечной в Житомире поезд будет в 22:10.

Предусмотрены также остановки на станциях Козятин, Рахны, Вапнярка, Подольск и другие.