Суд арестовал права на 28 компаний сети АЗС Glusco. Ее владельцем считают Медведчука

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пресс-служба Glusco

Суд арестовал права на 28 компаний сети АЗС Glusco, которую связывают с нардепом ОПзЖ Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает пресс служба Государственной фискальной службы.

Эти компании ввозили нефтепродукты, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 миллионов гривен. При оформлении импортируемого топлива в таможенных декларациях указывали стандарт качества топлива как «Евро-4». В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивали с топливом для реактивных двигателей, чтобы достичь показателя топлива «Евро-5» и впоследствии продавать.

Правоохранители выяснили, что владельцы этих 28 компаний планировали перерегистрировать их на других лиц. «На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС, на общую сумму более 700 миллионов гривен», — сообщили в ГФС.

Glusco — сеть заправочных станций, которая насчитывает в Украине 127 автозаправочных станций и 6 нефтебаз. Компания выкупила их у российской «Роснефти». Официальный владелец сети — израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Журналисты программы «Схемы» в своем расследовании выяснили, что Моисеев связан дружескими связями с Виктором Медведчуком, против которого ранее СНБО ввел санкции за финансирование терроризма.