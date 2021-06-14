СБУ разоблачила военнослужащих, которые планировали продать вывезенное с места службы оружие
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- Олег Панфилович
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Пресс-служба СБУ
Служба безопасности разоблачила трех военнослужащих Вооруженных сил на попытке продажи оружия.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения. Правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений и изъяли автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова, подствольные гранатометы.
Операция проводилась совместно с Нацполицией в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Операции объединенных сил.
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- В конце мая СБУ обнаружила в центре Киева хранилище боеприпасов. В тайнике были гранатометы, автоматы и взрывчатка.