СБУ разоблачила военнослужащих, которые планировали продать вывезенное с места службы оружие

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Пресс-служба СБУ

Служба безопасности разоблачила трех военнослужащих Вооруженных сил на попытке продажи оружия.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения. Правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений и изъяли автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова, подствольные гранатометы.

Операция проводилась совместно с Нацполицией в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Операции объединенных сил.