В Новой Зеландии на аукционе продали самое дорогое комнатное растение
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Trade Me
В Новой Зеландии на аукционе продали комнатное растение с девятью листьями за рекордные $19 297. Об этом сообщает CNN.
Растение называется рафидофора тетрасперма. Представительница аукциона Trade Me Милли Сильвестр сказала CNN, что это растение было самым дорогим комнатным растением, которое когда-либо продавали на аукционе.
«Комнатные растения стали «изюминками» за последние пару лет. Мы видим, как цены растут и растут по мере того, как новозеландцы подхватывают эту новую тенденцию», — сказала она.
«У этого растения 8 листьев, а девятый вот-вот распустится. Листья имеют разную окраску, как и стебель, и хорошо укореняются в 14-сантиметровом горшке», — говорится в описании растения.
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