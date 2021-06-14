В Новой Зеландии на аукционе продали самое дорогое комнатное растение

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Trade Me

В Новой Зеландии на аукционе продали комнатное растение с девятью листьями за рекордные $19 297. Об этом сообщает CNN.

Растение называется рафидофора тетрасперма. Представительница аукциона Trade Me Милли Сильвестр сказала CNN, что это растение было самым дорогим комнатным растением, которое когда-либо продавали на аукционе.

«Комнатные растения стали «изюминками» за последние пару лет. Мы видим, как цены растут и растут по мере того, как новозеландцы подхватывают эту новую тенденцию», — сказала она.

«У этого растения 8 листьев, а девятый вот-вот распустится. Листья имеют разную окраску, как и стебель, и хорошо укореняются в 14-сантиметровом горшке», — говорится в описании растения.

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