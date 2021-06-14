Адвокат Закревская: Суд вынес первый приговор экс-беркутовцам по делам Майдана

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Суд вынес первый приговор в отношении бывших бойцов спецподразделения «Беркут» в делах, касающихся преступлений против участников Революции достоинства.

Об этом сообщила адвокат в делах Майдана Евгения Закревская.

К трем годам лишения свободы приговорили экс-бойцов Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоню по ч. 2 ст. 365 (превышение полномочий) Уголовного кодекса. Бывших правоохранителей судили за разгон участников Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года.

Закревская также сообщила, что по другим статьям — 340 (препятствование митингам) и 366 (служебный подлог) — экс-беркутовцев тоже признали виновными и освободили от ответственности за истечением сроков.

«Это первый реальный приговор беркутам по делам Майдана. И первый обвинительный приговор по событиям 30 ноября», — заявила адвокат.