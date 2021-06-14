Швейцарцы на референдуме отклонили закон о защите климата. Он должен был повысить цены на бензин и перелеты

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Швейцарцы на референдуме, который состоялся 13 июня, отклонили закон о защите климата и две экологические инициативы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Против закона проголосовали 51,6% жителей страны, принявших участие в референдуме. Правительство и парламент страны несколько лет разрабатывали этот законопроект, который предусматривал, что страна к 2030 году сократит ежегодный объем выбросов CO2 вполовину от уровня 1990 года. Если бы его приняли, то бензин и дизельное топливо подорожали бы, а за авиаперелеты жителям страны, в зависимости от маршрута, пришлось бы платить большую сумму — примерно €110.

В то же время теперь непонятно, как Швейцария планирует выполнять свои обязательства в рамках Парижского климатического соглашения.

Также на референдум вынесли аграрные инициативы, которые должны были утвердить в Швейцарии производство биопродуктов. Одна инициатива предусматривала, что правительство не будет выделять субсидии фермерам, которые используют для борьбы с вредителями синтетические средства. А другая инициатива предусматривала полный запрет синтетических пестицидов и превращение Швейцарии 100-процентного производителя биопродукции. Обе инициативы отклонили около 61% голосов.

Зато поддержали на референдуме закон о противодействии терроризму, который дает больше полномочий полиции.

Парижское климатическое соглашение

В 2015 году на конференции по климату в Париже 195 стран присоединились к климатическому соглашению. Стороны договорились не позволять средней температуре на планете расти больше чем на 2 градуса, а по возможности — снизить ее на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Также страны должны сократить выбросы парниковых газов до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.

Согласно Парижскому соглашению развитые страны должны выделять средства в специальный климатический фонд. Эти средства пойдут на помощь более бедным государствами для борьбы с последствиями изменений климата (например, стихийными бедствиями или подъемом уровня океана) и для перехода на возобновляемые источники энергии.