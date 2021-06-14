«Легенда никогда не умирает». Сын Чапкиса сообщил о смерти выдающегося хореографа
- Автор:
- София Телишевская
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Выдающийся украинский хореограф Григорий Чапкис умер в возрасте 91 года. Официальная причина смерти народного артиста неизвестна, но родные говорят, что он умер от старости.
Об этом сын хореографа Грег Чапкис сообщил в Facebook.
«Покойся с миром, отец. Легенда никогда не умирает», — написал он.
Хореограф в последнее время много болел, в частности, в декабря 2020 года попал в больницу с пневмонией. После выздоровления он не смог полностью восстановиться, и уже в январе Чапкиса снова госпитализировали, но на этот раз с болезнью печени.
Чапкис начал свою карьеру с Киевского института культуры и студии при оперном театре. Во время гастролей он общался с основателем Китайской коммунистической партии Мао Цзэдуном, кубинским диктатором Фиделем Кастро и испанским художником Сальвадором Дали.
Позднее Чапкис работал хореографом в театре имени Ивана Франко в Киеве, а также выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР. Кроме того, он был главным мастером танца Венского бала и основал собственную школу танцев.
В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого V степени.