Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет. Он сменит Нетаньяху, который руководил страной 12 лет

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Израильские оппозиционные партии 13 июня проголосовали за создание нового правительства без лидера правоцентристской партии «Ликуд» Беньямина Нетаньяху. Впервые с 2009 года страна избрала нового премьер-министра — им стал Нафтали Беннет.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Президент США Джо Байден уже поздравил израильского премьер-министра Нафтали Беннета с новой должностью.

Беннет поклялся хранить верность государству и его законам и добросовестно выполнять свою роль премьер-министра.

После назначения нового премьера тысячи граждан вышли на улицы с громогласным празднованием, чтобы поддержать смену главы правительства.

2 июня израильские оппозиционные партии достигли соглашения о создании новой коалиции. Политики договорились, что Беннет будет главой правительства в течение двух лет. После этого его заменит лидер центристской партии «Еш Атид» Яир Лапид, который займет пост премьер-министра еще на два года — до новых выборов.

Всего в коалицию вошли восемь политсил, которые исповедуют совершенно разные политические идеологии — от правых до левых.

Избранного премьера в середине 2000-х считали союзником Нетаньяху, но затем он покинул «Ликуд» и вступил в правую партию «Еврейский дом», которую в 2013 году завел в парламент. Беннет считает, что Израиль должен быть национальным еврейским государством.