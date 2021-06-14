Глава партии «Слуга народа» считает, что «группы Павлюка» в Раде не существует

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Сергей Бортник / «Бабель»

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что так называемой группы Ильи Павлюка в Верховной Раде, о которой неоднократно сообщали СМИ, в действительности не существует. Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

«Никакой особой группы Павлюка нет. Есть его родственники, у которых фамилия «Павлюк», поэтому удобно сочинять вокруг этого», — сказал Корниенко, отвечая на вопрос о законопроекте, который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды в 2,5 раза.

В декабре 2020 года журналисты Bihus.Info выяснили, что группа депутатов «Слуги народа» регулярно посещает офис бизнесмена Ильи Павлюка, расположенный в 50 метрах от Офиса президента. В частности, депутаты приходили перед важными голосованиями в пользу олигарха Рината Ахметова и перед голосованием за проект Госбюджета-2021.

По информации журналистов, начиная с 24 ноября 2020 возле офиса Павлюка периодически фиксировали нардепов Дмитрия Соломчука, Богдана Торохтия, Сергея Бунина, Александра Горобца и Олега Марусяка. Последнего СМИ и называют неформальным лидером группы, в которую входит от 30 до 40 человек.

Сам Павлюк в эти дни посещал Офис президента через боковой вход.

В феврале 2021 года стало известно, что Офис генерального прокурора начал расследование возможного вмешательства Ильи Павлюка в деятельность отдельных нардепов.