Вакарчук объявил о разводе с женой
- Автор:
- Олег Панфилович
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Шерфетдинова Зебеде / УНИАН
Лидер группы «Океан Эльзы» и бывший народный депутат Святослав Вакарчук заявил, что расстается со своей гражданской женой Лялей Фонаревой после более 20 лет, проведенных вместе.
Об этом он написал в Facebook.
«Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашей с Лялей личным делом», — написал Вакарчук.
Музыкант отметил, что решил рассказать об этом, чтобы защитить свою семью и друзей от лишних вопросов и неудобств. Вакарчук добавил, что он и его жена всегда были и останутся близкими.
- 11 июня 2020 Святослав Вакарчук заявил, что решил сложить депутатский мандат и покинуть Верховную Раду. Он заявил, что считает свою миссию выполненной, поскольку провел партию «Голос» в парламент.
- Сначала в Раде не хватило голосов, чтобы лишить его мандата. За постановление о сложении полномочий проголосовали 175 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. 26 июня на внеочередном съезде партии «Голос» делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Вакарчука.
- Сначала вместо Вакарчука в Раду должна была зайти Алина Свидерская, но она отказалась от депутатского мандата. Вместо нее в парламент попал ветеран АТО Андрей Шараськин.