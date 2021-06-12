Министр обороны Таран рассказал, на что пойдет помощь от США в $150 млн
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министр обороны Андрей Таран заявил, что вторая часть военной помощи от США на $150 млн уйдет на оборону границ и углубление совместимости украинских войск с НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийскими радарами, средствами для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и средствами эвакуации раненых с поля боя. Также на подготовку и оборудование для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил», — сказал Таран.
Министр отметил важность выполнения Украиной оборонной реформы для усиления гражданского контроля над ВСУ.
Кроме этого, он отметил, что в течение 2014—2021 годов Украина получила от правительства США оборонительную помощь на $2,5 млрд.
- 11 июня Пентагон сообщил, что выделит Украине военную помощь на $150 миллионов.
- Накануне Госдепартамент США запросил у Конгресса $6,1 миллиарда на финансовую военную помощь государствам-союзникам. Из этой суммы почти $300 млн предназначены странам Европы и Евразии для противодействия России.