Пентагон выделит Украине военную помощь на 150 миллионов долларов
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- Алексей Ярмоленко
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David B. Gleason / Flickr
В Пентагоне приняли решение о выделении Украине 150 миллионов долларов военной помощи. Ее потратят на средства связи и беспилотники.
Об этом пишет пресс-служба Минобороны США.
Помощь будет выделена на обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь украинским военным сохранять территориальную целостность и улучшать взаимодействие с НАТО.
«Пакет включает возможности для повышения летальности, управления, а также ситуативной осведомленности украинских войск за счет обеспечения артиллерийскими радарами, беспилотными воздушными комплексами, защищенными средствами связи, средствами электронной войны и военно-медицинской эвакуации, а также подготовки и обучения работе с оборудованием для повышения эксплуатационной безопасности и возможности баз ВВС Украины», — говорится в сообщении.
Это уже второй пакет военной помощи США в 2021 году. В первый пакет входили, в частности, патрульные катера Mark VI.
- Госдепартамент США запросил у Конгресса $6,1 миллиарда на финансовую военную помощь государствам-союзникам. Из этой суммы почти $300 млн предназначены странам Европы и Евразии для противодействия России.