В США откроется еще одно генконсульство Украины
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Giuseppe Milo / Flickr
В США откроется новое генеральное консульство Украины. Его разместят в городе Хьюстон, штат Техас.
Об этом в своем Facebook написало посольство Украины в США.
Там отметили, что посол Оксана Маркарова подписала официальное соглашение об аренде помещения, где будет располагаться консульство.
«Мы чрезвычайно рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах. Юг Америки имеет большое и активное украинское общество, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства», — сообщили в посольстве.
- В феврале президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову послом в США. По словам президента, кандидатура Маркаровой имеет три преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и положительный имидж в США.
- Маркарова с марта 2015 года работала заместителем министра финансов, руководителем аппарата Минфина. В апреле 2016 года она стала первым заместителем министра финансов, а в июне 2018 — и. о. министра финансов в связи с отставкой Александра Данилюка с должности главы министерства. Министром финансов ее назначили 22 ноября 2018 года, уволили с должности 4 марта 2020 года.