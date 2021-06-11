На Донбассе возле Водяного убит украинский военный. Боевики обстреляли позиции из гранатометов
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- Костя Андрейковец
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Степанов Анатолий / УНИАН
У села Водяное (Приазовье) в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.
Как сообщает штаб Операции объединенных сил, пророссийские боевики дважды вели огонь по украинским позициям из станковых и ручных гранатометов — боец получил тяжелые осколочные ранения и умер на месте.
Подробности гибели и данные военного не раскрываются.
В целом за сегодня, 11 июня, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Кроме вышеуказанных обстрелов, огонь велся по позициям ВСУ из минометов 82-го калибра вблизи Водяного, которое у Донецка, а также из гранатометов и пулеметов в направлении сел Опытное и Пивденное.
Позднее волонтеры сообщили, что в полосе ответственности 128-й бригады погиб Белов Владимир, 1984 года рождения.
- 9 июня на Донбассе погибла 22-летняя лейтенант Карина Шемчук из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
- До этого, 5 июня, один боец подорвался на мине. Его госпитализировали.
- С начала 2021 года российские военные, а также боевики «ДНР» и «ЛНР» убили около 60 военнослужащих ВСУ.