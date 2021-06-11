Бывший бухгалтер Минкульта выплатил подрядчику лишние 420 тыс. грн. Его будут судить
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / Maidan Museum
Бывшего главного бухгалтера Минкульта будут судить за лишнее перечисление 420 тысяч гривен компании, проводившей конкурс на проект музея Революции достоинства.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Следствие установило, что министерство и подрядчик подписали договор стоимостью 2,5 миллиона гривен. За предоставленные услуги оплату должны были сделать двумя траншами в иностранной валюте по 23 и 52 тысячи евро.
Однако бывший главный бухгалтер ведомства при оплате не проверил сумму, подписал платежное поручение и оплатил на 12 тысяч евро (420 тысяч гривен) больше.
Теперь Шевченковская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против бухгалтера, который без веской причины перечислил деньги компании-нерезиденту (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет с невозможностью занимать определенные должности на срок до трех лет и со штрафом от 4 250 гривен до 12 750 гривен.
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