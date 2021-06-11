В Италии начался футбольный Чемпионат Европы: кто с кем сыграет и когда будут матчи украинской сборной

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В Риме матчем сборных Италии и Турции начался Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Несмотря на то, что его перенесли на год из-за пандемии коронавируса, название решили оставить то же самое.

В целом Евро-2020 пройдет с 11 июня до 11 июля. В чемпионате примут участие 24 национальных сборных из Европы. Они сыграют сначала в групповом этапе. В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также четыре лучших команды по очкам, занявших третье место.

Матчи сборной Украины состоятся 13, 17 и 21 июня. Их будут транслировать телеканалы «Футбол» и «Украина».

Группа А

UEFA

11 июня 22:00 Италия — Турция

12 июня 16:00 Уэльс — Швейцария

16 июня 19:00 Турция — Уэльс

16 июня 22:00 Италия — Швейцария

20 июня 19:00 Италия — Уэльс

20 июня 19:00 Швейцария — Турция

Группа B

UEFA

12 июня 19:00 Дания — Финляндия

12 июня 22:00 Бельгия — Россия

16 июня 16:00 Финляндия — Россия

17 июня 19:00 Дания — Бельгия

21 июня 22:00 Финляндия — Бельгия

21 июня 22:00 Россия — Дания

Группа C

UEFA

13 июня 19:00 Австрия — Северная Македония

13 июня 22:00 Нидерланды — Украина

17 июня 16:00 Украина — Северная Македония

17 июня 22:00 Нидерланды — Австрия

21 июня 19:00 Украина — Австрия

21 июня 19:00 Северная Македония — Нидерланды

Группа D

UEFA

13 июня 16:00 Англия — Хорватия

14 июня 16:00 Шотландия — Чехия

18 июня 19:00 Хорватия — Чехия

18 июня 22:00 Англия — Шотландия

22 июня 22:00 Чехия — Англия

22 июня 22:00 Хорватия — Шотландия

Группа E

UEFA

14 июня 19:00 Польша — Словакия

14 июня 22:00 Испания — Швеция

18 июня 16:00 Швеция — Словакия

19 июня 22:00 Испания — Польша

23 июня 19:00 Швеция — Польша

23 июня 19:00 Словакия — Испания

Группа F

UEFA

15 июня 19:00 Венгрия — Португалия

15 июня 22:00 Франция — Германия

19 июня 16:00 Венгрия — Франция

19 июня 19:00 Португалия — Германия

23 июня 22:00 Германия — Венгрия

23 июня 22:00 Португалия — Франция