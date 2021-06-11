В Италии начался футбольный Чемпионат Европы: кто с кем сыграет и когда будут матчи украинской сборной
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Wikimedia
В Риме матчем сборных Италии и Турции начался Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Несмотря на то, что его перенесли на год из-за пандемии коронавируса, название решили оставить то же самое.
В целом Евро-2020 пройдет с 11 июня до 11 июля. В чемпионате примут участие 24 национальных сборных из Европы. Они сыграют сначала в групповом этапе. В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также четыре лучших команды по очкам, занявших третье место.
Матчи сборной Украины состоятся 13, 17 и 21 июня. Их будут транслировать телеканалы «Футбол» и «Украина».
Группа А
11 июня 22:00 Италия — Турция
12 июня 16:00 Уэльс — Швейцария
16 июня 19:00 Турция — Уэльс
16 июня 22:00 Италия — Швейцария
20 июня 19:00 Италия — Уэльс
20 июня 19:00 Швейцария — Турция
Группа B
12 июня 19:00 Дания — Финляндия
12 июня 22:00 Бельгия — Россия
16 июня 16:00 Финляндия — Россия
17 июня 19:00 Дания — Бельгия
21 июня 22:00 Финляндия — Бельгия
21 июня 22:00 Россия — Дания
Группа C
13 июня 19:00 Австрия — Северная Македония
13 июня 22:00 Нидерланды — Украина
17 июня 16:00 Украина — Северная Македония
17 июня 22:00 Нидерланды — Австрия
21 июня 19:00 Украина — Австрия
21 июня 19:00 Северная Македония — Нидерланды
Группа D
13 июня 16:00 Англия — Хорватия
14 июня 16:00 Шотландия — Чехия
18 июня 19:00 Хорватия — Чехия
18 июня 22:00 Англия — Шотландия
22 июня 22:00 Чехия — Англия
22 июня 22:00 Хорватия — Шотландия
Группа E
14 июня 19:00 Польша — Словакия
14 июня 22:00 Испания — Швеция
18 июня 16:00 Швеция — Словакия
19 июня 22:00 Испания — Польша
23 июня 19:00 Швеция — Польша
23 июня 19:00 Словакия — Испания
Группа F
15 июня 19:00 Венгрия — Португалия
15 июня 22:00 Франция — Германия
19 июня 16:00 Венгрия — Франция
19 июня 19:00 Португалия — Германия
23 июня 22:00 Германия — Венгрия
23 июня 22:00 Португалия — Франция