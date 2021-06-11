«Пятницы ради будущего». Грета Тунберг впервые после пандемии возобновила еженедельный протест

Новости

Finnbarr Webster / Getty Images

Екоактивистка Грета Тунберг вернулась под здание парламента Швеции, чтобы возобновить свой традиционный пятничный протест за климат.

Об этом она написала в своем Twitter.

Школьница вышла на протест с небольшой группой единомышленников, чтобы не нарушать карантинные ограничения. Протестующие были в масках и с разрисованными плакатами «Пятницы ради будущего» и «Школьная забастовка за климат».

«Мы снова вернулись под парламент. Но пандемия еще не закончилась, поэтому на физических акциях нас будет минимальное количество и мы будем действовать в рамках действующих ограничений, — отметила Грета в посте.