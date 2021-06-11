Налоговая пришла с обысками в «Нафтогаз» по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн

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Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) проводят обыски в ряде помещений НАК «Нафтогаз» по делу об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 2,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Указано, что с октября 2015 года и по настоящее время должностные лица «Нафтогаза» не завершили процедуру таможенного оформления газа, купленного у российского «Газпрома», из-за чего в госбюджет не поступила вышеуказанная сумма.

«Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины (ГТС), однако «Нафтогаз» не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются», — заявили налоговики.

В ГФС уверяют, что собрали достаточно доказательств уклонения от уплаты налогов. Окончательную сумму ущерба предстоит установить судебно-экономической экспертизе.

Кроме этого, проверят должностных лиц Энергетической таможни ГФС, которые должны были получать от «Нафтогаза» документы для таможенной очистки природного газа.