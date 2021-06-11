В выходные в Украине заработает 50 центров массовой вакцинации. Прививка бесплатная
- Автор:
- София Телишевская
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
В Украине в эти выходные, 12 и 13 июня, будут работать 50 центров массовой вакцинации в 15 областях и городе Киеве.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Выбрать вакцину для прививки нельзя, всех желающих прививают китайским препаратом CoronaVac, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения.
В Днепропетровской области откроют больше всего центров вакцинации — 13, из них 12 будут работать в Днепре и еще один в Кривом Роге.
Во Львовской области будет восемь центров, три из которых во Львове и по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.
В Одесской области откроют семь центров — четыре в Одессе и по одному в Балте, Черноморске и Измаиле.
В Полтавской области будет работать пять центров: по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.
Три центра массовой вакцинации будет в Херсоне и два в Белой Церкви и Броварах Киевской области.
Два центра откроют в Черновцах и по одному центру в Хмельницком, Каменец-Подольском и Тернополе.
Также по одному центру вакцинации откроют в Житомире, Виннице, Кропивницком, Ровно, Черкассах и Харькове.
В столице также работает один центр вакцинации в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15 (корпус 4, вход 4-А). Адрес всех центров вакцнации в регионах можно посмотреть по ссылке.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- 9 июня в Украину прибыли 66 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTTech, которые за средства государственного бюджета приобрела международная организация Crown Agents.
- До конца года Украина должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так законтрактованы 34 миллиона доз вакцин: 20 миллионов доз Pfizer, 10 миллионов доз Novavax, 2 миллиона доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac. Отдельно в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 миллионов доз вакцин.