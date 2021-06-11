В выходные в Украине заработает 50 центров массовой вакцинации. Прививка бесплатная

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В Украине в эти выходные, 12 и 13 июня, будут работать 50 центров массовой вакцинации в 15 областях и городе Киеве.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Выбрать вакцину для прививки нельзя, всех желающих прививают китайским препаратом CoronaVac, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

В Днепропетровской области откроют больше всего центров вакцинации — 13, из них 12 будут работать в Днепре и еще один в Кривом Роге.

Во Львовской области будет восемь центров, три из которых во Львове и по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.

В Одесской области откроют семь центров — четыре в Одессе и по одному в Балте, Черноморске и Измаиле.

В Полтавской области будет работать пять центров: по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Три центра массовой вакцинации будет в Херсоне и два в Белой Церкви и Броварах Киевской области.

Два центра откроют в Черновцах и по одному центру в Хмельницком, Каменец-Подольском и Тернополе.

Также по одному центру вакцинации откроют в Житомире, Виннице, Кропивницком, Ровно, Черкассах и Харькове.

В столице также работает один центр вакцинации в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15 (корпус 4, вход 4-А). Адрес всех центров вакцнации в регионах можно посмотреть по ссылке.