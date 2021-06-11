Евросоюз разрешил привитым от коронавируса свободно путешествовать между странами-членами

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Евросоюз решил ослабить ограничения на поездки для вакцинированных от коронавируса — привитые граждане смогут свободно передвигаться между странами блока.

Соответствующее решение поддержали постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза 11 июня, сообщается на Twitter-странице Постоянного представительства Португалии в ЕС, которая с начала года председательствует в блоке.

Как отмечается, свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую смогут люди, которые не менее чем за 14 дней до поездки прошли полную вакцинацию от COVID-19.

Согласно документу вакцинированные не должны делать тесты и находиться на самоизоляции после пересечения границы.

В то же время для туристов, прибывающих из-за пределов ЕС, будут действовать ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране, из которой они прибывают.

Сейчас это решение должен одобрить Совет ЕС, заседание которого запланировано на следующую неделю, после чего ослабление ограничений вступит в силу.

Тем временем Совет ЕС окончательно утвердил регламенты о внедрении COVID-сертификатов в Евросоюзе, единогласно проголосовав за это на своем заседании в Люксембурге 11 июня.

Согласно документу сертификаты будут трех видов — с данными об отрицательном тесте (ПЦР или антиген), о выздоровлении от коронавируса или о полной вакцинации. Срок действия сертификата — 180 дней, его можно будет получить как в цифровом, так и в бумажном виде. Для сохранения цифрового варианта необходимо загрузить отдельное приложение. Главным элементом документа будет QR-код.

Сертификаты будут действовать в 31 стране: 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, которые являются частью Шенгенской зоны.

Пока сертификаты будут выдавать людям, привитым зарегистрированными в ЕС вакцинами: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В то же время каждое государство ЕС и Шенгенской зоны сможет по своему усмотрению выдавать и принимать сертификаты для вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения — это также индийский аналог AstraZeneca Covishield и Sinopharm и Sinovac.

Для взаимного признания сертификатов между различными странами Еврокомиссия создала специальную систему, к которой уже подключились 12 стран.

Кроме этого, Совет ЕС утвердил регламент, который позволяет гражданам других стран выдавать сертификат, если они предоставят «надежное доказательство» прививки. Это касается и украинцев.