Илон Маск представил электромобиль Tesla Model S Plaid. Он заявлен как самый быстрый

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Американский производитель Tesla запускает в продажу электромобиль Tesla Model S Plaid, который позиционируется как самый быстрый электрокар серийного производства в мире. Презентовал Model S Plaid Илон Маск на фабрике Tesla в Фримонте (Калифорния).

Трансляция велась на YouTube-канале Tesla.

По заявлению производителя, авто набирает разгон до 100 км/ч чуть более чем за две секунды. Максимальная скорость — 320 км/ч. Это достигается за счет трех двигателей суммарной мощностью 1 020 л. с. При этом запас хода на одном заряде составляет 630 км, а улучшенная технология заряжает машину за 15 минут на половину этого расстояния.

У Model S Plaid новый аккумулятор, трансмиссия, руль и интерьер.

В салоне теперь два сенсорных экрана для управления системами и несколько модулей зарядки. Главный экран с разрешением 2200×1300 (17 дюймов) представлен как игровой. Производитель уверяет, что его мощность сравнима с консолью PlayStation 5 благодаря «железу» от AMD с архитектурой RDNA 2. Маск на презентации показал возможности экрана на игре Cyberpunk 2077.

Кроме того, в электрокаре появились 22 динамика, которые благодаря спецкодеку дают объемный звук.

Продажи стартуют с 25 июня. Цена базовой комплектации от $130 тысяч.