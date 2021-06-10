В Киеве двум скверам присвоят имена убитого во время Революции Достоинства журналиста Веремия и разведчика ВСУ Шаповала

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На заседании Киевского городского совета депутаты проголосовали за наименования двух новых улиц и трех скверов.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Так, безымянный сквер в Деснянском районе назвали в честь украинского журналиста и героя Небесной сотни Вячеслава Веремия. Речь идет о сквере, который расположен на территории между домами на проспекте Владимира Маяковского, 15-Б и улице Оноре де Бальзака, 14.

Также решением Киевсовета скверу на Воздухофлотском проспекте, 11—13 в Соломенском районе присвоено имя генерал-майора Вооруженных сил Украины Максима Шаповала. Он погиб в результате террористического акта и посмертно удостоен звания Герой Украины.

А сквер на Владимирском проезде (между улицами Михайловской и Малой Житомирской) в Шевченковском районе будет носить имя Николая Макаренко — украинского археолога и искусствоведа, жертвы сталинского режима.

Улицу в Деснянском районе назвали в честь украинского геодезиста Лидии Пономаренко, а в Святошинском — в честь авиаконструктора Петра Балабуева.