В Харькове суд в третий раз признал незаконным переименование проспекта Григоренко в честь Жукова

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Мариенко Андрей / УНИАН

Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает корреспондент «Суспільного».

Суд признал недействительным пункт первый решения Харьковского городского совета от 24.02.21 «О чествовании исторической памяти...». Именно этим решением депутаты третий раз переименовали проспект в честь Жукова.

«Мы обжаловали все решения в целом, но, собственно, переименования касался только пункт первого этого решения, остальные имели более технический характер. В той части, что касается переименования, суд это решение отменил», — пояснил истец Игорь Черняк после заседания.

У сторон есть порядка 30 дней, чтобы подать апелляцию.

Отметим, имя маршала Жукова подпадает под декоммунизацию — он один из руководителей Коммунистической партии Советского Союза, также был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.