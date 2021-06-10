Израиль первым в мире запретил торговлю натуральным мехом
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Марьян Блан / Unsplash
Израиль стал первой страной в мире, которая на законодательном уровне запретила торговлю натуральным мехом. Соответствующий закон вступит в силу через 6 месяцев.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Запрет распространяется на индустрию моды (рынок модной одежды), но не затрагивает научные, образовательные и религиозные нужды. По поводу последних в Израиле были горячие споры из-за традиционных головных уборов хасидов.
Министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль заявила, что запрет защитит огромное множество лисиц, норок и других животных.
«Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемые страдания. Использование кожи и меха дикой природы в модной индустрии аморально и, конечно же, излишне. Шубы из меха животных не могут оправдать индустрию жестоких убийств», — сказала она.
Неправительственная организация по защите прав животных Animals Now и ряд других организаций назвали решение страны историческим.
- В ноябре 2019 года королева Великобритании Елизавета II заявила, что решила больше не носить одежду с натуральным мехом и перейти на искусственный. От меха также отказались итальянский дом мод Prada и модельный дом Chanel.