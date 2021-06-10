Мэр Ровно сначала пригрозил вывезти ромов из города, но потом извинился

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Городской голова Ровно Александр Третьяк пригрозил, что насильно вывезет ромов из города, но впоследствии извинился за сказанное, мол, это были эмоции.

Соответствующее заявление он сделал в эфире местного радио, а извинения опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, наблюдая эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе... Я вижу, что идет к тому, что мы поступим радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — сказал городской голова.

После огласки в СМИ Третьяк решил извиниться и признал, что «ответил весьма эмоционально».

«В нашем обществе действительно сложилась сложная ситуация с противоправными действиями различных лиц, занимающихся попрошайничеством. Правоохранители пытаются с ними бороться, но безрезультатно, поскольку в нашем государстве попрошайничество официально не запрещено», — отметил мэр.

Он пояснил, что дело не в предвзятом отношении к лицам определенной национальности, а в нарушении Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от этнического происхождения.

«Ровно — открытый для всех город, но мой долг как городского головы, которого выбрали для защиты интересов жителей Ровно, обязательно защищать жителей нашей общины», — отметил Третьяк.

Ранее на сайте городского совета Ровно появилась петиция с просьбой привлечь людей ромской национальности к ответственности за якобы выбивание окон в авто и вымогательство денег.