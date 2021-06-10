В мире сегодня наблюдали кольцеобразное солнечное затмение. Жители разных уголков Земли делятся снимками
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Сегодня, 10 июня, жители Земли наблюдали кольцеобразное солнечное затмение, которое еще называют «огненным кольцом». Его видели жители США, Канады, Исландии и Северной Европы. Частичное затмение (неполное) наблюдали жители Украины, стран Центральной Европы и Азии.
Украинцы могли наблюдать это явление (при ясной погоде) примерно в 13:30. Максимальная фаза была в 14:15, а закончилось затмение в 15:03.
Затмение транслировали NASA, Королевская обсерватория в Гринвиче и Virtual Telescope Project. В соцсетях уже публикуют фотографии затмения из разных уголков Земли.
- «Огненное кольцо» возникает, когда Луна находится дальше всего от Земли. Луна не полностью заслоняет Солнце и вокруг нее образуется своеобразное кольцо.
- В 2019 году была опубликована первая видеозапись солнечного затмения. Ее сделали 28 мая 1900 года в Северной Каролине во время экспедиции Британской астрономической ассоциации.