«Правила не работают». Посол ЕС раскритиковал действия Украины на рынке электроэнергии
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- София Телишевская
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sarangib / pixabay
Европейский Союз не доволен действиями Украины на рынке электроэнергии и считает, что в Киеве до сих пор не работают правила рынка.
Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время 12-го Европейско-украинского энергетического дня.
«Когда речь идет об оптовых продажах электроэнергии, мы считаем, что лучше придерживаться традиционной модели, потому что новые правила не работают», — добавил посол ЕС.
Он подчеркивает, что Евросоюз предлагает доступные инструменты для запуска рынка, но возникает вопрос, есть ли в Украине научный потенциал и кадровые резервы, чтобы умело воспользоваться предложениями ЕС.
«Если оставить в стороне теплоэлектростанции и ознакомиться с ценами для домохозяйств, учитывая кросс-субсидии и инфраструктуру, то многое из заявленного не было выполнено. И каждый день мы видим новые выходки, и становится все труднее и дороже работать на энергетическом рынке Украины», — сказал Маасикас.
Также представитель ЕС считает, что деньги в энергетическом секторе Украины тратятся неэффективно, а нынешняя ситуация с карбоновыми выбросами производителей негативно сказывается на экономике Евросоюза.
«Мне нелегко говорить об этом публично, поскольку энергетика — это внутренний процесс, но он не должен негативно влиять на внешних игроков. Мы говорим не о евроцентах, которыми измеряются потери от карбоновых выбросов, мы говорим о негативных последствиях, которые измеряются в миллиардах евро для Европейского Союза», — добавил Маасикас.
- 1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии — в соответствии с нормами закона «О рынке электрической энергии», принятого в 2017 году.