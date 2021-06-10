НАБУ провело обыски в больницах «Укрзалізниці» из-за закупки ПЦР-тестов. Речь о завладении почти 60 млн грн

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в больницах «Укрзалізниці» по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Обыски связаны с закупками в сентябре-декабре прошлого года. В сделках с завышенными ценами подозреваются должностные лица филиалов «Центра охраны здоровья» УЗ. Эти закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности УЗ.

В компании отмечают, что следователям предоставлен доступ ко всем помещениям. Все материалы о возможных нарушениях переданы правоохранителям.

Позднее в НАБУ заявили, что обыски прошли в админпомещениях клинических больниц Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра, а также в самой филии ЦОЗ. Правоохранители расследуют завладение 59 933 926 грн из госбюджета. Эти деньги были выделены из Фонда борьбы с COVID-19. Учреждения УЗ получили средства от Национальной службы здоровья Украины.

Преступления квалифицированы по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых присвоение и растрата имущества (ч. 5 ст. 191), служебный подлог (ч. 2 ст. 366) и злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364). Расследование идет с 1 апреля 2021 года.