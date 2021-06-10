В четырех курортных городах Херсонской области откроют центры вакцинации. Прививки будут делать всем желающим
- Автор:
- София Телишевская
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В курортных городах Херсонской области появятся четыре дополнительных пункта вакцинации населения. Уже на следующей неделе там будут прививать всех желающих.
Об этом сообщил директор областного департамента здоровья Виктор Короленко, передает местное издание «Херсон Онлайн».
По его словам, дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроить еще один центр — в Голой Пристани или в Бериславе.
На этой неделе также началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке.
Кроме того, в городе Геническ открыли шесть пунктов вакцинации для людей с временно аннексированного Крыма:
- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. О. С. Лучанского»;
- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных», поликлиника № 1;
- КНП «Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша», поликлиника № 1;
- амбулатория общей практики семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;
- амбулатория общей практики семейной медицины, с. Чонгар, ул. Шевченко, 68А;
- амбулатория общей практики семейной медицины, пгт Каланчак, пер. Заречный, 14.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- 9 июня в Украину прибыли 66 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTTech, которые за средства государственного бюджета приобрела международная организация Crown Agents.
- До конца года Украина должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактованы 34 миллиона доз вакцин: 20 миллионов доз Pfizer, 10 миллионов доз Novavax, 2 миллиона доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac. Отдельно в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 миллионов доз вакцин.