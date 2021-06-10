Шмыгаль: Украина будет судиться с «Газпромом» в случае остановки транзита
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- Олег Панфилович
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Светлицкий Сергей / УНИАН
Украина будет судиться с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже в случае остановки транзита газа.
Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что соглашение на транзит через Украину заключено до 2024 года. По его условиям, россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую газотранспортную систему. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.
Премьер-министр объяснил, что если так случится, то «мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать». Источники издания в «Нафтогазе» рассказали, что сумма нового иска составит $7,2 млрд.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитями по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нити «Северного потока — 2».