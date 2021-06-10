Шмыгаль: Украина будет судиться с «Газпромом» в случае остановки транзита

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Светлицкий Сергей / УНИАН

Украина будет судиться с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже в случае остановки транзита газа.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что соглашение на транзит через Украину заключено до 2024 года. По его условиям, россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую газотранспортную систему. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

Премьер-министр объяснил, что если так случится, то «мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать». Источники издания в «Нафтогазе» рассказали, что сумма нового иска составит $7,2 млрд.