США и Евросоюз осудили признание штабов Навального и его ФБК экстремистскими

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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images

США осудили решение Московского горсуда, который признал экстремистскими организациями «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» и штабы оппозиционера Алексея Навального.

Госдепартамент США выпустил заявление, в котором прямо назвал Навального политзаключенным, а власти РФ обвинил в репрессиях против политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ.

«Присвоение статуса подвергает сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников [Навального] по всей России риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных Конституцией РФ, и еще больше ограничивает возможности оппозиционных кандидатов попасть в избирательные бюллетени на сентябрьских выборах в Госдуму. Этим действием Россия фактически криминализировала одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений», — говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

США призвали Россию прекратить репрессии, перестать злоупотреблять термином «экстремизм» и выполнять свои международные обязательства по соблюдению прав человека.

Евросоюз также осудил решение суда. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что такое решение — это серьезная попытка правительства РФ подавить оппозицию и антикоррупционные расследования.

«Оно [решение] будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критических голосов. Мы призываем правительство России полностью соблюдать свои международные обязательства, в том числе перед Советом Европы и ОБСЕ», — заявил Боррель.