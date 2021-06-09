В Черное море во время учений упал истребитель Болгарии

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В Черное море во время тренировочного задания в рамках учений «Шабла-21» упал истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«Сегодня, 9 июня 2021 года, во время выполнения учебного задания над морским районом Республики Болгария, самолет МиГ-29 ВВС Болгарии потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45», — говорится в сообщении.

В Минобороны Болгарии отметили, что сразу же начали поисково-спасательную операцию, которая продолжается до сих пор. К поискам привлекли ВМС, силы Объединенного командования специальных операций, пограничную полицию и ВВС.

Также в район аварии выехали министр обороны Георгий Панайотов и начальник обороны адмирал Эмиль Ефтимов.

Из-за инцидента тактические тренировки с боевой стрельбой «Шабла-21» прекратили.