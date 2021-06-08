В Сальвадоре после 8 лет тюрьмы на свободу вышла женщина, которую осудили за выкидыш
- Автор:
- София Телишевская
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Piron Guillaume / Unsplash
28-летняя женщина из Эль-Сальвадора просидела 8 лет в тюрьме, из-за того что в 20 лет, по версии следствия, сделала аборт. Сначала ее приговорили к 30 годам, но адвокатам удалось уменьшить срок.
Об этом сообщает AFP.
В 2012 году родственники Сары Рогель нашли ее в доме без сознания. Девушка тогда была на восьмом месяце беременности, но во время стирки поскользнулась и упала. Медики сразу госпитализировали ее, но ребенка спасти не смогли.
После выхода Рогель из больницы полиция арестовала ее по подозрению в совершении аборта. В Эль-Сальвадоре прерывание беременности запрещено и наказывается заключением. В итоге суд признал девушку виновной и приговорил к 30 годам заключения.
Адвокат девушки утверждала, что у Рогель произошел выкидыш, из-за чего приговор удалось смягчить до 10 лет.
«Ее почти на девять лет лишили свободы из-за приговора, который, как мы считаем, вынесли незаконно», — заявила адвокат.
Рогель должна была выйти на свободу еще в начале июня, но суд решил, что сначала должен закончиться срок, когда прокуратура может обжаловать смягченный приговор.
Эль-Сальвадор — это католическая страна, где прерывание беременности запрещено даже в случае изнасилования, врожденного порока плода или угрозы здоровью матери и наказывается заключением на срок до 40 лет.
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