Макрона ударили по лицу во время визита на юг Франции

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Sean Gallup / Getty Images

Президента Франции Эмманюеля Макрона во время визита ударили по лицу.

Об этом сообщает BBC.

Во время визита в юго-восточный департамент Дром президент подошел к группе приветствовавших его граждан, один из которых ударил его. При этом мужчина выкрикивал: «Долой Макрономию!»

После этого мужчину окружила полиция, а Макрона увела охрана. По сообщениям французских СМИ, сразу после инцидента арестовали двух мужчин.