Макрона ударили по лицу во время визита на юг Франции
- Автор:
- Олег Панфилович
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Sean Gallup / Getty Images
Президента Франции Эмманюеля Макрона во время визита ударили по лицу.
Об этом сообщает BBC.
Во время визита в юго-восточный департамент Дром президент подошел к группе приветствовавших его граждан, один из которых ударил его. При этом мужчина выкрикивал: «Долой Макрономию!»
После этого мужчину окружила полиция, а Макрона увела охрана. По сообщениям французских СМИ, сразу после инцидента арестовали двух мужчин.
- В ноябре 2018 года во Франции правоохранители арестовали шесть человек, которые планировали нападение на президента страны Эмманюэля Макрона.