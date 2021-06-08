Реформа будет обречена: Венецианская комиссия раскритиковала изменения в закон о судоустройстве
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио считает, что подготовленные Верховной Радой изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей» могут убить судебную реформу, а не улучшить ее.
Об этом он заявил во время выступления на столичной конференции «Демократия в действии», сообщает Центр противодействия коррупции.
Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, но при этом не стоит полагаться на старый состав, чья деятельность скомпрометирована.
Он поддержал создание обновленной Высшей квалификационной комиссии судей и отметил, что ВККС не должна быть связана с Высшим советом правосудия — пока последняя не будет реформирована и не пройдет отбор.
«Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган — конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близок к модели, которая доказала успех при создании Высшего антикоррупционного суда», — отметил глава Венецианской комиссии.
Джанни Букиккио добавил, что подготовленный ко второму чтению закон 3711-д не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, поэтому комиссия не поддерживает его.
«Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначения ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена», — подчеркнул он.
- Верховная Рада 2 февраля приняла за основу законопроект, который предусматривает, что проводить конкурсы в местные суды вместо расформированной ныне Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будет Высший совет правосудия (ВСП). К тому же ВСП получит полномочия завершить конкурсы, объявленные Высшей квалификационной комиссией судей 5 августа 2019 года на должность судьи местного суда.
- В то же время эксперты уже неоднократно критиковали этот законопроект, уверяя, что он направлен не на преодоление кадрового кризиса в судебной системе и обеспечение стабильности ее работы, а наоборот, позволит назначать на должности «ручных» судей.
- В октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о «судебной реформе» Зеленского. Документ сокращает количество судей Верховного суда с 200 до 100 человек. Также Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократила количество ее членов с 16 до 12.
- В начале ноября 2019 года Зеленский подписал закон о судебной реформе, а уже в марте Конституционный суд признал незаконными ряд положений судебной реформы, инициированной президентом.
- В июне Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в законы о судебной системе. Венецианская комиссия в октябре оценила документ в основном положительно, но предложила очень много изменений. В Раде обещали прислушаться.