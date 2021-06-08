Реформа будет обречена: Венецианская комиссия раскритиковала изменения в закон о судоустройстве

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио считает, что подготовленные Верховной Радой изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей» могут убить судебную реформу, а не улучшить ее.

Об этом он заявил во время выступления на столичной конференции «Демократия в действии», сообщает Центр противодействия коррупции.

Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, но при этом не стоит полагаться на старый состав, чья деятельность скомпрометирована.

Он поддержал создание обновленной Высшей квалификационной комиссии судей и отметил, что ВККС не должна быть связана с Высшим советом правосудия — пока последняя не будет реформирована и не пройдет отбор.

«Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган — конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близок к модели, которая доказала успех при создании Высшего антикоррупционного суда», — отметил глава Венецианской комиссии.

Джанни Букиккио добавил, что подготовленный ко второму чтению закон 3711-д не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, поэтому комиссия не поддерживает его.

«Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначения ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена», — подчеркнул он.