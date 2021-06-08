Судью райсуда Днепропетровской области поймали на взятке — требовала $2,5 тысячи за «правильное» решение

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Судью Днепропетровского районного суда уличили в получении $2,5 тысячи взятки за принятие «правильного» решения по делу.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как отмечается, судью задержали 7 июня в служебном помещении суда.

По данным следствия, служительница Фемиды требовала и получила деньги за принятие решения в интересах физического лица по гражданскому делу.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Взяточничество) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные и процессуальные действия, решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.

Отдельно в НАБУ отметили, что расследование дела проводится с февраля 2021 года.